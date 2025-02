LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – La mostra fotografica “Viaggio in Italia” approda all’Istituto Italiano di Cultura di Londra diretto da Francesco Bongarrà. Gli esperti di fotografia della capitale britannica hanno tributato una grande accoglienza all’esibizione, aperta ieri con un’affollata cerimonia, di 86 immagini curata da Matteo Balduzzi. Una grande mostra – che dopo Londra farà tappa a Istanbul, al Museo Nazionale di Arte Turca e Islamica – che celebra l’anniversario dei quarant’anni del progetto fotografico ideato da Luigi Ghirri nel 1984 e considerato una pietra miliare della storia della fotografia contemporanea italiana. Gli scatti esposti nelle sale di Belgrave Square, oltre che di Luigi Ghirri, sono di: Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Gianantonio Battistella, Vincenzo Castella, Andrea Cavazzuti, Giovanni Chiaramonte, Mario Cresci, Vittore Fossati, Carlo Garzia, Guido Guidi, Shelley Hill, Mimmo Jodice, Gianni Leone, Claude Nori, Umberto Sartorello, Mario Tinelli, Ernesto Tuliozi, Fulvio Ventura e Cuchi White.

“Raccontano un’Italia nuova rispetto ai Grand Tour dell’800. Un’Italia diversa e bellissima perchè vera illustrata da immagini che, quarant’anni fa come oggi, ci permettono di comunicare e trasmettere l’immagine di un’Italia non stereotipata, ma ‘di pensierò”. Un’eccellenza, ribadisce il presidente del MUFOCO – Museo di Fotografia Contemporanea Davide Rondoni, “che racconta un luogo sempre da riscoprire, l’Italia. Perchè l’Italia forse è uno Stato, forse è una nazione e un incrocio di etnie, ma certamente è quel che gli artisti vedono”.

Promossa dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, dal MUFOCO e dall’Istituto Italiano di Cultura di Londra, in collaborazione con l’Archivio Eredi di Luigi Ghirri, l’esposizione è visitabile sino al 28 marzo.

foto: Bongarrà

(ITALPRESS).