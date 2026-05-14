Paola Turci torna con il nuovo singolo “Vita mia”

MILANO (ITALPRESS) – Si intitola “Vita Mia”, il nuovo singolo di Paola Turci, un nuovo inizio, una nuova ripartenza, una canzone felice che parla di fragilità, domande senza risposta, un percorso di crescita personale e rinascita interiore.

Il brano, in uscita domani (BMG) e a 3 anni dall’ultimo singolo della cantautrice, è stato scritto da Paola con Veronica Lucchesi già componente de La Rappresentante di Lista di lista e alterna malinconia e speranza, mettendo al centro il coraggio di affrontare la verità e di ricominciare, con l’idea rassicurante di non essere soli nel proprio cammino.

“Mi presento adesso, sono io, sono vera” cita il brano che è proprio una dichiarazione d’intenti di un ritorno alle scene. Il singolo è il primo estratto di un nuovo album in uscita in autunno.

– Foto ufficio stampa Elena Tosi –

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