Via libera della Giunta della Liguria agli ultimi passaggi per l’Autonomia differenziata, a settembre testo in consiglio regionale

GENOVA (ITALPRESS) – Via libera della Giunta regionale della Liguria agli ultimi passaggi per l’Autonomia differenziata. Il testo degli schemi di intesa definitivi con il Governo è stato approvato e verrà inviato alle competenti commissioni, per poi approdare nell’aula del consiglio regionale entro la metà di settembre. La Giunta ha recepito le ultime modifiche introdotte dal passaggio alla Camera e al Senato per quanto riguarda l’attribuzione di particolari condizioni di autonomia alla Regione Liguria in materia di protezione civile, previdenza complementare e integrativa, tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica e professioni.

“Si tratta di un passo atteso da 8 anni, da quando la Liguria ha avviato per prima insieme a Veneto e Lombardia, la trattativa con il Governo. Queste intese definitive sono frutto di un intenso lavoro condotto nel solco della nostra Costituzione che riconosce la possibilità di devolvere alle regioni a statuto ordinario ulteriori competenze in alcune materie – osservano il presidente Marco Bucci e la vicepresidente Simona Ferro -. Con queste intese avremo così la possibilità di adottare decisioni più rapide per la nostra regione, evitando un aggravio di burocrazia e di tempi che, molto spesso, si rivela particolarmente negativo in situazioni di emergenza ma anche laddove ci si trova a far fronte a specifiche esigenze del territorio. Il testo definitivo sarà ora sottoposto all’approvazione del consiglio regionale, previa consultazione del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria”.

– foto di repertorio Regione Liguria –

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