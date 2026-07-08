ROMA (ITALPRESS) – L’Aula della Camera ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge sulle procedure di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. Il provvedimento, già deliberato in Senato, è passato con 122 sì, 70 no e 3 astensioni.
– foto IPA Agency –
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