ROMA (ITALPRESS) – “Il Dpfp arriva in un momento complesso e fare previsioni diventa sempre più complicato. Monitoro giorno dopo giorno la situazione, oggi la mia risposta è probabilmente diversa da quella di un mese fa e credo che l’approccio debba essere un po’ più prudente. Il contesto in cui ci troviamo richiede un’attenzione maggiore”. Lo afferma il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa al termine del Cdm.

“Lo scostamento è quantificato per il 2027 dello 0,3% per l’energia e dello 0,3% per la sicurezza, analoga previsione per il 2028. Il deficit dovrebbe stare sotto il 3% nel 2026, ma naturalmente non basta e le nostre previsioni sono, tenendo conto della spesa supplementare consentita dalle regole Ue. per quanto riguarda il sentiero di spesa sale al 3,4% per il 2027 e 3,3% nel 2028 e 2,4% nel 2029. Con questi numeri e tenuto conto di una crescita del Pil che abbiamo aggiornato nel 2026 all’1% rispetto alla prudente stima dello 0,6%. Il tasso di crescita programmatico si attesta allo 0,8% nel 2027, 0,9% nel 2028 e 0,8% nel 2029. Il sentiero del debito, il profilo tendenziale ci porta al 138,1% del Pil nel 2026, 138,4% nel 2027, 137,7% nel 2028 e 136,3% nel 2029″, aggiunge.

“La proposta italiana di considerare l’impatto dell’inflazione sul sentiero di spesa, non nasce per chiedere una diversa e ulteriore flessibilità, viene fatta semplicemente per richiamare l’attenzione del fatto che i sentieri di spesa e quindi i target dati dai singoli governi 3 anni fa, con un tasso d’inflazione previsto profondamente diverso, non possono non considerare il diverso impatto dell’inflazione sul sentiero della spesa nominale. Una rimostranza che non è solo del governo italiano, ma anche di altri governi europei che abbiamo posto in termini di attenzione all’Ue”, osserva.

“Non entro nella testa della governatrice Lagarde, credo sia opportuno, anche nella situazione generale, fare chiarezza al più presto di questa vicenda. Al momento non c’è un candidato italiano per la presidenza, ricordo che l’Italia ha già ottenuto un successo economico-diplomatico con la nomina di Carlo Comporti presidente dell’Esma che credo entrerà in carica nelle prossime settimane”.

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