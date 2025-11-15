CAGLIARI (ITALPRESS) – La Giunta regionale ha approvato nella serata di ieri la proposta di bilancio per il 2026 e di bilancio pluriennale per gli anni 2026-2028, legge di stabilità 2026 e documenti connessi. Il disegno di Legge di Bilancio 2026 è composto da 18 articoli.

“Su impulso dell’assessore del Bilancio, Giuseppe Meloni, siamo riusciti a licenziare il testo in tempo per l’approvazione da parte del Consiglio Regionale entro la fine dell’anno: un obiettivo importante per dare la possibilità a enti e comuni di spendere da subito le risorse stanziate”, commenta la presidente della Regione, Alessandra Todde. “È una manovra che costruisce un percorso, mette al centro i cittadini, i territori e i diritti di chi vive e lavora in Sardegna”, prosegue la presidente. “Abbiamo scelto di rafforzare ciò che serve davvero: investimenti sulla sanità, sui servizi territoriali e sulla rete oncologica; la scuola, con interventi su edilizia, laboratori e innovazione digitale”.

“La cultura, con Andalas de Cultura, le biblioteche digitali e le iniziative dedicate a Grazia Deledda; il lavoro, con il ‘Patto di Buggerru’ per la sicurezza in tutti i settori. Sosteniamo il mondo agricolo e i saperi artigiani, interveniamo sulla tutela ambientale con risorse per la biodiversità, la lotta alle specie invasive, la bonifica dell’amianto e il potenziamento della protezione civile. Mettiamo in campo politiche che tengono insieme mobilità, viabilità interna, trasporti locali, porti delle isole minori, centri intermodali e continuità territoriale, perché la Sardegna non può permettersi stagioni di isolamento”.

Particolare attenzione è stata rivolta ai comuni. “Finanziamo il Fondo Unico e diamo certezze attraverso una programmazione triennale che supera la logica degli interventi occasionali. Con le misure contro lo spopolamento estese ai comuni fino a 5.000 abitanti, incentivi maggiorati per le imprese guidate da giovani e donne, e investimenti su innovazione e digitale, affermiamo una scelta precisa, il futuro della Sardegna si costruisce trattenendo competenze, creando lavoro stabile e rendendo attrattive le nostre comunità”, spiega ancora Todde.

Infine i ringraziamenti ai colleghi della Giunta. “Voglio ringraziare in particolare l’assessore Giuseppe Meloni e il personale del Bilancio per l’importante lavoro svolto, e tutti gli assessori e gli uffici dei loro assessorati per la collaborazione. È una manovra che tiene insieme visione e responsabilità. Mette ordine nei conti, ma soprattutto apre nuovi spazi di crescita per un’isola che non vuole più essere periferia, ma protagonista del proprio sviluppo”, conclude la presidente.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).