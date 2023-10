Via libera al Governo alla manovra da 24 miliardi

ROMA (ITALPRESS) - Via libera dal Governo alla manovra economica da 24 miliardi di euro. Sommando al disegno di legge di bilancio le risorse per la riforma fiscale, il totale stanziato per il 2024 arriva a 28 miliardi. Le misure contenute nella legge di bilancio sono concentrate nella riduzione della pressione fiscale a sostegno dei redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Viene confermato il taglio del cuneo fiscale già in vigore, oltre alla riforma per l’accorpamento delle aliquote Irpef e all’innalzamento per i dipendenti della no tax area a 8500 euro. sat/gsl