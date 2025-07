Via d’Amelio, Mulè “Accertare la verità, sfidando tutto e tutti”

PALERMO (ITALPRESS) - "La verità si dovrà avvicinare, bisognerà accertarla, come già in parte è stata accertata, ma c'è un dovere della memoria che va onorato ogni giorno e non soltanto. La verità molte volte va scavata, approfondita in maniera testarda ed è quello che si sta facendo, sfidando tutto e tutti. Alla fine si arriverà, perché bisogna arrivarci, perché lo si deve a chi oggi non c'è più". Così il vicepresidente della Camera dei deputati, Giorgio Mulè, alla caserma "Pietro Lungaro" di Palermo, in occasione della commemorazione per il 33° anniversario della strage di via D'Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i poliziotti della scorta Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Li Muli. xd6/sat/mca3