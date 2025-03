Via al quarto mese di esercizio provvisorio

CAGLIARI (ITALPRESS) – “La presidente Todde e la sua maggioranza non sono stati in grado di approvare nei tempi previsti il bilancio pluriennale, non sono stati in grado di fare una programmazione e di dare una guida e degli obiettivi. Se c’è una cosa in cui siete bravi sono le chiacchiere”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Fausto Piga, nel suo intervento da relatore di minoranza per la proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio regionale. Il provvedimento è passato con 27 voti a favore e 20 contrari.

“Non accadeva dal 2013 che la Regione Sardegna approvasse il bilancio nel mese di aprile – ha incalzato Piga – Questo rende l’idea del momento eccezionale che stiamo vivendo. Non era mai accaduto che nel primo anno di legislatura si perdesse così tanto tempo”. E sempre dai banchi della minoranza sono stati diversi gli interventi di critica verso la maggioranza. “Avevate promesso un cambio di passo ma finora non se n’è accorto nessuno” ha detto Alessandro Sorgia (Lega), “è evidente che qualcosa vi è sfuggito di mano” ha aggiunto Giuseppe Talanas (Forza Italia), mentre Alice Aroni (Misto) “abbiamo la prova dell’incapacità della Giunta e del suo dilettantismo”.

Duri anche Paolo Truzzu e Franco Mula di FdI, così come Antonello Peru (Sardegna 20Venti), che hanno contestato la scarsa programmazione. Per la Giunta è intervenuto l’assessore Giuseppe Meloni, che ha affermato di “non essere né imbarazzati né rassegnati”, anche se non certo felici per il ritardo che ha portato all’approvazione del quarto mese di esercizio provvisorio.

Meloni ha ripercorso i temi importanti che hanno visto la Giunta e il Consiglio impegnati dall’estate scorsa ad oggi: aree idonee, variazione di bilancio, l’impostazione della prima manovra finanziaria della legislatura, a cui poi si è aggiunto il Disegno di legge sulla sanità, che ha rappresentato sicuramente una scelta politica.

L’assessore ha invitato tutti i colleghi a “continuare il dialogo per raggiungere un accordo su alcuni dei grandi temi” e arrivare all’approvazione rapida della Manovra. “Credo che ci siano tutte le condizioni”, ha detto. L’Aula ha poi approvato all’unanimità la mozione n. 20 (Truzzu e più) “sull’ipotesi di riconoscimento dello status di Città Balneare o Comunità Marina” con 44 voti favorevoli. Rinviato l’esame delle mozioni n. 32, n. 33 e n. 42. Il presidente dell’assemblea Piero Comandini ha chiuso la seduta e il Consiglio regionale si riunirà domani, primo aprile alle 16, per la riunione congiunta con il Consiglio delle autonomie locali.

