MILANO (ITALPRESS) – “Oggi è una giornata molto importante. Lo è per tutti, ma soprattutto per l’Automobile Club Milano, il padre, il fondatore del ‘Tempio della velocità’ che, oltre cent’anni fa, ebbe la geniale intuizione di realizzare quello che è uno dei simboli vincenti dello sport italiano”.

Lo ha detto Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano, in occasione dell’avvio dei lavori dell’ammodernamento dell’Autodromo Nazionale Monza, “il più antico e iconico circuito della Formula 1 – ha spiegato ancora La Russa – che grazie a questi interventi resterà l’appuntamento più atteso del calendario del Campionato Mondiale”.

“Il segreto dell’Autodromo Nazionale Monza, nel corso dei suoi 102 anni di vita – ha aggiunto il presidente dell’Aci di Milano – è stato quello di sapersi mantenere al passo con i tempi. Ora il nostro obiettivo deve essere quello di lavorare sull’attrattività del ‘sistema Autodromò aumentando l’offerta da presentare agli appassionati e ai turisti realizzando innanzitutto un museo del Motorsport, valorizzando il territorio e le sue realtà, prime tra tutti, il Parco e la Villa Reale, e, in sinergia con Milano, creare un vero e proprio sistema di trasporto pubblico con la metropoli, non solo in occasione del Gran Premio” ha concluso La Russa.

– Foto: uffico stampa Aci Milano –

(ITALPRESS).