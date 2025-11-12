“Vespiste e motocicliste”, il nuovo libro di Paola Scarsi

MILANO (ITALPRESS) – Presentato in anteprima nazionale a Milano a EICMA nello Spazio FederMoto “Vespiste e motocicliste: donne con una marcia in più”, il nuovo libro polisensoriale, con video e foto, di Paola Scarsi (Erga edizioni). Alla presentazione erano presenti, insieme all’autrice tante protagoniste del libro.

Momenti di gioia e anche di commozione durante l’incontro tra queste donne accomunate da una grande passione e dal desiderio di poterla condividere con le altre donne. Nel suo nuovo libro Paola Scarsi – motociclista con l’animo della vespista – ha raccolto le testimonianze di 58 donne che hanno scelto le due ruote per la vita di tutti i giorni, per sport, per passione, per lavoro, per amore, per imprese particolari.

Che siano alla guida di una Vespa 50 o di una moto 1200, per un viaggio lungo un giorno o qualche anno, tutte sono davvero “Donne con una marcia in più” e i loro racconti sono estremamente coinvolgenti perchè la loro è una passione che nasce dall’anima. Insieme alla gioia di “avercela fatta” o di “essere riuscite a fare meglio” in sfide che sono tutte interiori, contro sè stesse e senza alcuna rivalsa tutte le protagoniste auspicano che sempre più donne possano vivere le loro medesime emozioni, gioia e passione.

Il messaggio che lanciano è sempre lo stesso: “Ce l’ho fatta io, puoi farcela anche tu”. Davanti l’infinito, il cui simbolo è stato scelto per la copertina. Ogni racconto è reso indimenticabile dalle foto e i video inseriti nei VCode presenti tra le pagine e fruibili con la App Vesepia. Il libro ha la prefazione di Giovanni Copioli, presidente FMI e la postfazione di Christa Solbach, la Signora della Vespa.

