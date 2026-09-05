Vertici militari Usa sottoposti al poligrafo dopo la fuga di notizie sugli arsenali

ROMA (ITALPRESS) – Decine di ufficiali e funzionari delle forze armate Usa, compresi esponenti di alto livello e personale dello Us Central Command, sono stati sottoposti al poligrafo dopo la divulgazione alla stampa di informazioni sulla consistenza delle scorte di armamenti avanzati. Lo rivela il New York Times, indicando in circa cinquanta i membri del Joint Staff esaminati. La notizia è stata poi confermata dalla Cbs News, sulla base di proprie fonti governative. L’inchiesta sarebbe scattata dopo la pubblicazione di dati particolarmente sensibili sull’erosione delle riserve di munizionamento durante il conflitto con l’Iran. L’accesso a quelle informazioni era circoscritto a una platea estremamente ristretta e, secondo una fonte citata da Cbs, tra le ipotesi vagliate sarebbe stata considerata persino quella di un possibile agente al servizio di un’intelligence straniera. Il presidente Donald Trump, riferiscono tre funzionari, avrebbe reagito con particolare durezza alle fughe di notizie.

Il Pentagono non conferma i dettagli dell’indagine. “Il Dipartimento non commenta questioni interne relative al personale o alle indagini, ma prende estremamente sul serio tutte le fughe di informazioni classificate sulla sicurezza nazionale e indaga di conseguenza”, ha dichiarato il portavoce Sean Parnell, aggiungendo che “la protezione delle informazioni classificate è fondamentale per garantire la sicurezza degli Stati Uniti e delle nostre truppe dislocate in tutto il mondo”.

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