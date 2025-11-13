ROMA (ITALPRESS) – Al Viminale, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si è svolta una riunione tecnica presieduta dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, e del Comandante Generale dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata, Salvatore Luongo, finalizzata al coordinamento delle strategie di contrasto al fenomeno della violenza di genere e dell’immigrazione irregolare.

E’ stato richiesto di attualizzare l’analisi georeferenziata dei reati nelle aree urbane ed extraurbane al fine di coordinare e indirizzare le attivita’ di prevenzione e controllo del territorio. Un focus e’ stato, infine, dedicato al tema della sicurezza per le olimpiadi di Milano-Cortina. Alla riunione hanno partecipato, tutti i Questori e i Comandanti Provinciali dei Carabinieri, collegati in videoconferenza.

