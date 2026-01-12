Vertice allo Zen di Palermo dopo gli spari, più bus e 200 nuove telecamere

PALERMO (ITALPRESS) – Una riunione operativa, convocata dal sindaco Roberto Lagalla per fare il punto sugli interventi in corso e programmare nuove azioni a favore del quartiere, si è svolta allo Zen di Palermo, bersaglio di spari in due occasioni nelle scorse settimane. Presso la parrocchia di San Filippo Neri si è tenuto un momento di confronto operativo su un duplice livello di intervento: da un lato le opere strutturali già finanziate e programmate, attraverso risorse comunali, nazionali ed europee, dall’altro il rafforzamento dei servizi e degli interventi immediati a beneficio della vivibilità del quartiere.

Tra i temi affrontati, la prosecuzione dei lavori di ristrutturazione di Baglio Mercadante, la manutenzione di strade e marciapiedi, la bonifica di alcune aree, la riqualificazione della piazza e di altre aree a verde e il miglioramento degli impianti di illuminazione pubblica.

Un altro aspetto affrontato durante la riunione ha riguardato il trasporto pubblico servito da Amat ed il potenziamento dell’attuale offerta di linee, previa interlocuzione con la Motorizzazione. Inoltre, verranno ripristinate alcune pensiline dell’Amat danneggiate, mentre è allo studio l’introduzione di una navetta gratuita all’interno del quartiere, mentre sul fronte sicurezza, entro la fine del mese, saranno attivi nuovi dispositivi all’interno degli autobus, a tutela dell’utenza e dei conducenti. Sempre sul fronte sicurezza, l’Amministrazione attiverà circa 200 nuove telecamere per la videosorveglianza. All’incontro hanno partecipato il parroco Giovanni Giannalia, il direttore generale del Comune di Palermo Eugenio Ceglia, gli assessori comunali Brigida Alaimo, Maurizio Carta, Dario Falzone, Pietro Alongi, dirigenti del Comune e i presidenti di tutte le aziende partecipate del Comune, il comandante della Polizia municipale Angelo Colucciello, oltre a cittadini e rappresentanti delle associazioni che operano sul territorio.

“L’Amministrazione ha ben chiaro da tempo il percorso di interventi che dovranno essere portati avanti allo Zen – ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla -. Alcune attività sono già in corso, come la ristrutturazione di Baglio Mercadante, mentre altre prenderanno avvio nel corso di quest’anno, dalla manutenzione delle strade e dei marciapiedi alla bonifica e riqualificazione di alcune aree, fino alla riqualificazione della piazza”.

“La riunione che ho convocato oggi – ha aggiunto Lagalla – è stata un’occasione di confronto concreto e operativo con gli assessori, le strutture dirigenziali e le aziende partecipate, per individuare le azioni correttive più urgenti e immediatamente attuabili, in grado di fornire risposte rapide al quartiere. È evidente che la risposta complessiva deve essere organica e articolata e deve procedere su un doppio binario: quello delle opere programmate e da programmare e quello degli interventi contingenti e del potenziamento dei servizi, che rappresentano le prime risposte necessarie per accompagnare il percorso di rigenerazione dello Zen”.

– Foto ufficio stampa Comune di Palermo –

(ITALPRESS).