Regione Siciliana, firmati alla presenza di Schifani 116 contratti di lavoro a tempo indeterminato

PALERMO (ITALPRESS) – Sono stati firmati questa mattina nella sede dell’assessorato regionale della Funzione Pubblica, a Palermo, alla presenza del presidente della Regione Renato Schifani, i contratti di lavoro a tempo indeterminato che immettono nei ranghi della pubblica amministrazione 116 unità di personale.

Nel dettaglio, si tratta di 42 funzionari economico-finanziari (ECOFI) e di 15 funzionari di controllo di gestione (COGE) selezionati tramite procedura concorsuale nel 2025. Altri 59, di cui 10 assistenti per i Centri per l’impiego e 49 funzionari, che provengono del precedente concorso indetto nel 2022, andranno a rafforzare gli uffici amministrativi di diversi dipartimenti.

“Auguro buon lavoro ai nuovi assunti – ha detto il presidente Schifani – sentitevi parte di una squadra, oggi ereditate un testimone che mi auguro, con il vostro lavoro, possiate rendere ancora più prezioso. Sono felice del fatto che – ha aggiunto – la Regione possa ricominciare ad assumere nuovo personale. Abbiamo lavorato sodo per superare gli ostacoli che impedivano di indire i concorsi, perché la Sicilia non aveva i conti in regola. Oggi siamo una regione diversa, abbiamo risanato i conti, ottenuto la fiducia del governo nazionale e firmato una convenzione con il Mef. Ora confido in voi che rappresentate il domani, per portare linfa nuova e credere fortemente nella missione di contribuire a far crescere la vostra terra”.

Schifani ha firmato simbolicamente il primo contratto, quello di una giovane mamma. Entro giugno saranno comunicate le date in cui si svolgeranno le prove dei nuovi quattro concorsi, banditi il 23 dicembre scorso, per l’assunzione di 322 funzionari: di cui 200 nei Centri per l’impiego, 52 ispettori del lavoro, 60 tecnici operatori ambientali e 10 archeologi.

– foto ufficio stampa Regione Siciliana –

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