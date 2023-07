SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – Quarantacinquesima vittoria in carriera, l’ottava di fila, per Max Verstappen che trionfa anche al Gran Premio del Belgio, dodicesima tappa del Mondiale di Formula 1. Il campione del mondo della Red Bull, penalizzato di cinque posizioni in griglia per aver sostituito il cambio, torna davanti a tutti sulla pista di Spa già dopo 17 giri e domina la gara senza problemi. L’olandese precede il compagno di squadra Sergio Perez. Podio per la Ferrari con Charles Leclerc, partito dalla pole, protagonista di una buona gara, strapotere Red Bull a parte. A seguire altri due campioni del mondo con la Mercedes di Lewis Hamilton in quarta posizione e l’Aston Martin di Fernando Alonso in quinta. Sesta l’altra Mercedes guidata da George Russell, quindi Lando Norris con la McLaren non in grande giornata. All’ottavo posto Esteban Ocon (Alpine) e a chiudere la top ten Lance Stroll (Aston Martin) e il giapponese Yuki Tsunoda (AlphaTauri). Ritirata l’altra Ferrari di Carlos Sainz.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

