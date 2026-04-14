MILANO (ITALPRESS) – Un’Olimpiade in casa chiusa con numeri straordinari e record su record, ma soprattutto una stagione piena di soddisfazione in Coppa del mondo. La Fisi ha chiuso la stagione 2025-2026 durante il consueto media day al Teatro Armani di Milano, un momento per celebrare i successi ottenuti. Il presidente Flavio Roda ha sottolineato l’importanza di aver ottenuto successi in tutte le discipline a cinque cerchi: “Tutti gli atleti, tutti i nostri sport, le discipline hanno ottenuto risultati alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. In passato abbiamo sempre avuto dei risultati, ma mai in tutte queste discipline. È stato fatto un lavoro importante su tutti gli sport, ciò gratifica la Federazione e il nostro mondo, tutti i nostri atleti hanno dato il massimo, siamo riusciti ad ottenere un risultato d’insieme. Dobbiamo lavorare tanto sull’attività giovanile, allo stesso tempo dobbiamo cercare di mantenere le eccellenze che abbiamo. Penso che il compito di una Federazione sia dare il massimo sostegno, non trascurando tutto il gruppo. Tutti i ragazzi hanno lanciato un messaggio importante, sono tutti ragazzi impegnati nello sport e nella vita“, ha concluso.

Nell’occasione è stato confermato il rinnovo della partnership con Armani. Durante l’evento è intervenuta Federica Brignone, premiata come atleta Fisi 2025-2026: “È sempre emozionante vedere le immagini dei due ori vinti, sinceramente il mio percorso è stato estremamente duro, difficile, terribile, mai avrei potuto sognare di salire sul podio olimpico, era un regalo già essere alle Olimpiadi, più guardo le immagini più mi chiedo come ho fatto”. La sciatrice azzurra non si è però sbilanciata sull’immediato futuro: “Ho tanto lavoro da fare, per la mia salute e la mia vita. Impegni permettendo sono sempre in fisioterapia, sto ricominciando con quello, è dura dare continuità. Cercherò di dare tempo alla guarigione, questo è il mio obiettivo, da oggi sarà ancora giorno per giorno”.

Spazio anche alla medaglia d’argento di Giovanni Franzoni e al bronzo di Sofia Goggia: “È stata una stagione piena di difficoltà, ma il claim è “nonostante le difficoltà sono riuscita a gestire situazioni difficili” – ha dichiarato la sciatrice bergamasca -, Anche l’8 febbraio in discesa libera ero l’ultima a partire nel blocco delle favorite, c’è stata la caduta della Vonn, un’attesa lunghissima. A livello sciistico avrei potuto non commettere degli errori, nonostante questo penso che la giornata sia stata estremamente positiva, non solo per il bronzo ma per come ho gestito una situazione che stava estremamente diventando complicata”. “Non si può parlare di stagione deludente, le aspettative erano alte, ma ci sono state tante cose che non sono andate nel verso giusto. Sono riuscita a vincere in maniera diversa rispetto al passato”, ha aggiunto.

In totale sono state conquistate 6 medaglie d’oro, 4 d’argento e 9 di bronzo, ma sono state celebrate anche le coppe del mondo vinte da Laura Pirovano (discesa), Sofia Goggia (Super-G), le vittorie di Maurizio Bormolini e Lucia Dalmasso nello snowboard. Numeri impressionanti anche per quanto riguarda la stagione dei podi totali nelle rispettive coppe del mondo: 24 nello sci alpino, 5 nello sci di fondo, 21 nel biathlon, 42 nello snowboard, 13 nel freestyle, 13 nello slittino su pista artificiale, 3 nello skeleton, uno nel bob su pista artificiale, 29 nello slittino pista naturale, 17 nello sci alpinismo e 10 nello sci di velocità. A termine dell’evento sono stati assegnati due premi alla carriera a Dorothea Wierer e Federico Pellegrino che hanno deciso di ritirarsi al termine delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

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