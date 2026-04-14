MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Esordio positivo anche se più laborioso del previsto per Luciano Darderi nel “BMW Open”, Atp 500 da 2.561.110 euro di scena sui campi in terra rossa dell’Iphitos Tennis Club di Monaco di Baviera, in Germania. Il 24enne italo-argentino, numero 21 del ranking e sesto favorito del seeding, ha battuto per 7-6(5) 3-6 6-1, dopo due ore e sette minuti di lotta, il cinese Zhizhen Zhang, numero 242 Atp, in gara con il ranking protetto, mai affrontato prima in carriera. Al secondo turno Darderi troverà dall’altra parte della rete o il 18enne tedesco Justin Engel, numero 184 del ranking e in tabellone grazie ad una wild card, o il ceco Vit Kopriva, numero 78 Atp.

Anche Flavio Cobolli supera il primo turno in Germania. Il 23enne romano, n.16 del ranking e quarto favorito del seeding, ha superato all’esordio per 6-4 7-5 il mancino tedesco Diego Dedura, n.258 ATP, promosso dalle qualificazioni. Agli ottavi, il suo avversario sarà il vincente del match tra il belga Zizou Bergs (n.40) ed il lucky loser tedesco Marko Topo (260).

A BARCELLONA AVANTI SONEGO E MUSETTI

Al rientro nel circuito dopo tre mesi – non giocava dagli Australian Open – Lorenzo Sonego approda al secondo turno del “Barcelona Open Banc Sabadell”, Atp 500 da 2.950.310 in corso sulla terra rossa della città catalana. Sonego, numero 66 del mondo, ha sconfitto il qualificato spagnolo Pedro Martinez, numero 125 Atp contro il quale aveva perso un anno fa a Montecarlo, per 6-2 2-6 6-4 e attende ora uno fra Andrey Rublev, quinta testa di serie, e Mariano Navone.

Anche Lorenzo Musetti approda al secondo turno. Il tennista carrarino, numero 9 Atp e due del seeding, ha superato all’esordio lo spagnolo Martin Landaluce (101) con il punteggio di 7-5 6-2, maturato in un’ora e 27 minuti di gioco. Agli ottavi di finale l’azzurro se la vedrà con il francese Corentin Moutet, 31esimo della classifica mondiale.

– Foto IPA Agency –

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