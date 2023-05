ROMA (ITALPRESS) – Dopo i campi di Miami, Washington, Cincinnati e Indian Wells, Veroni, storico salumificio emiliano, conquista la “terra rossa” degli Internazionali d’Italia, torneo giunto alla sua 80esima edizione. Dall’8 al 21 maggio, l’azienda di Correggio sarà fornitore ufficiale del torneo di tennis, evento di punta del panorama sportivo italiano e internazionale, che quest’anno prevede un calendario senza precedenti con oltre 300 match e il doppio dei campioni in azione. Anche lo spazio dedicato all’evento si ingrandisce: è proprio qui che Veroni, con una sua lounge, prevede di creare un’esperienza di intrattenimento e food experience 100% made in Italy. “Abbiamo deciso di fare tesoro della esperienza acquisita durante i grandi eventi di tennis americani, tra cui l’ultima edizione di Indian Wells, per venire a Roma e vivere l’emozione di questo grande appuntamento”, commenta Stefano Veroni, presidente del Gruppo Veroni.

