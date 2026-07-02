Atletica, Palmisano “Agli Europei di Birmingham per alzare l’asticella, punto alla quarta Olimpiade” / Video

FIRENZE (ITALPRESS) – “Voglio arrivare all’Europeo sì da campionessa in carica, ma anche fare il possibile per riagguantare questa posizione che per me non è scontata, e anzi la trovo molto difficile”. Lo ha detto la marciatrice azzurra, Antonella Palmisano, fra le premiate della trentesima edizione del premio internazionale Fair Play Menarini, che questa sera vedrà al teatro del Maggio Musicale Fiorentino a Firenze la cerimonia di conferimento dei riconoscimenti. Per gli Europei di Birmingham “mi sto allenando benissimo -ha raccontato Palmisano-. Maria Perez è la mia rivale più temibile. La trovo veramente una rivale quasi imbattibile, la metto ai livelli di Mo Farah, di Bolt, di Duplantis, perché per me è la marciatrice più forte negli ultimi anni. Però a noi atleti piace alzare l’asticella, è un pò l’adrenalina che ci spinge ogni giorno”.

“Lavoriamo per le Olimpiadi 2028, è normale che io voglia essere competitiva sempre e ad oggi dico di esserlo ancora, di avere voglia di provare la mia quarta Olimpiade” ha sottolineato la classe ’91 di Mottola, che tornando poi sul caso di Alex Schwazer, con la nuova recente positività del marciatore altoatesino, ha commentato:”Mi dispiace che il mio movimento venga definito in base anche a quello”.

Infine sul riconoscimento che riceverà questa sera a Firenze, ovvero il premio Fair Play Menarini per la categoria Fair play modello di vita, Palmisano ha concluso:“E’un onore per me riceverlo, è molto importante”.

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