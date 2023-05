VERONA (ITALPRESS) – Gli spettacoli ospitati all’Arena di Verona potranno terminare dopo la mezzanotte, in deroga a limiti acustici previsti dal regolamento comunale. Lo ha deliberato la Giunta Tommasi, che ha stabilito che le opere liriche per la stagione 2023 potranno durare fino all’una “in virtù dell’interesse pubblico legato alle celebrazioni per il centenario del festival, del fatto che l’attività lirica viene svolta in assenza di sorgenti sonore fortemente amplificate e che le deroghe rilasciate nel 2022 non sono state oggetto di esposti e lamentele”.(ITALPRESS).

Photo Credits: www.agenziafotogramma.it