Verde urbano, il progetto “Riforestazione” fa tappa a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) - Dopo il lancio nazionale a Roma, tappa a Palermo per "RiforestAzione", progetto promosso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il sostegno di Axpo Italia e Pulsee Luce e Gas. L'iniziativa, che rientra nella Missione 2 del PNRR, ha l'obiettivo di sensibilizzare le comunità locali sull'importanza del verde urbano come strumento di adattamento ai cambiamenti climatici, miglioramento della qualità della vita e rigenerazione ecologica. L'obiettivo per Palermo è la piantumazione di oltre 370.000 piante su un'area dislocata tra sette comuni: Marineo, Belmonte Mezzagno, Corleone, Contessa Entellina, Bisacquino, Gratteri e Isnello. Nel rispetto della logica che ispira l'intero piano, vedrà protagonisti alberi adeguati all'ecosistema locale. xd8/f15/fsc/gtr (in collaborazione con Axpo Italia)