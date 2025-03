Ver Capital lancia il primo fondo tematico sulla difesa

MILANO (ITALPRESS) – Le recenti decisioni della Commissione Europea di incrementare gli investimenti nel settore difesa, richiedono un impegno finanziario importante da parte di tutti gli attori in campo, con un sforzo notevole richiesto alle PMI presenti nella filiera difesa nei principali paesi europei. In tale contesto, Ver Capital, insieme alla sua controllante francese Sienna Investment Managers, lancia la prima strategia di Private Debt, focalizzata sul supporto delle pmi italiane ed europee del settore della difesa.

Sienna Héphaistos, così denominata, è una strategia di investimento strutturata come fondo di diritto lussemburghese, con due comparti che investiranno in parallelo, di cui uno, gestito da Ver Capital SGR, sarà specificamente dedicato alla filiera Italiana della difesa, mentre quello gestito da Sienna AM France, sarà dedicato ai principali paesi europei. Sienna Héphaistos ha un obiettivo di raccolta di 1 miliardo. Sienna Héphaistos intende quindi fornire capitali per lo sviluppo, in particolare per il rinnovo e ampliamento delle linee produttive, per lo sviluppo di progetti di crescita organica e per acquisizioni, in considerazione delle probabili necessità di aggregazione tra le aziende di questo settore e per il supporto del finanziamento del circolante.

Agli investitori istituzionali viene offerta la possibilità di investire in un fondo di private debt tematico, caratterizzato dalla presenza di aziende con un elevato contenuto tecnologico. Andrea Pescatori, Ad di Ver Capital SGR, ha dichiarato: “Il nuovo fondo si propone di dare un sostegno inmediato, in una prospettiva privatistica, alle migliori aziende italiane del settore e a fornire una interessante opportunità di investimento per gli investitori istituzionali che desiderano supportare il sistema difesa”. Laurent Dubois, managing director – debt private di Sienna IM, ha dichiarato: “Sienna Héphaïstos si pone come il ponte tra gli investitori consapevoli dell’urgenza e le imprese del settore della difesa che devono affrontare sfide di crescita e modernizzazione in modo sostenibile. Possiamo contribuire alla sovranità europea e a rafforzare la base industriale e tecnologica della difesa”.

