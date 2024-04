ROMA (ITALPRESS) – Simona Ventura, ospite a “Belve” stasera su Rai2, fa chiarezza sulla voce che l’ha rincorsa per anni sul suo presunto uso di droghe, una maldicenza che la costrinse “per molto tempo a farsi il test del capello” pur di dimostrare di essere pulita. La voce “era girata da persone che volevano farla girare” e aggiunge: “la voce eh, non la droga! E poi ho capito perchè…”.

L’intervista lascia poi spazio al racconto, commovente, della decisione di abortire giovanissima. Quando la Fagnani chiede se, tornando indietro, rifarebbe la stessa scelta, la conduttrice ammette: “non lo so… ma non passa giorno della mia vita che non ci sia un pensiero per questo bambino mai nato”. E quando Fagnani chiede se il padre del bambino all’epoca avesse mai saputo di quella gravidanza, la ventura confessa: “no, non l’ha mai saputo”. In un altro passaggio del faccia a faccia, c’è modo di fare raccontare un divertente gossip, quello sul presunto flirt con Adriano Galliani: “era il mio capo a Mediaset. Un giorno in una sala trucco, dove c’era anche la sua ex moglie, Daniela, una truccatrice disse “Sta con quella… simona ventura, sbagliando nome. Da lì si è propagata la bomba…ero l’ultima dello scaffale, ma dal giorno alla notte…”, “tappeti rossi”, ironizza Fagnani e ventura chiosa “eh… vado a mensa, dieci tavoli che mi chiamavamo, Simona c’è posto… a un certo più dicevo no, più era sì, quindi, alla fine ho lasciato andare e mi faceva anche piacere”.

Sulla pace con Mara Venier e Barbara D’Urso, Ventura ricorda di averla fatta con entrambe lo stesso giorno: “il 23 ottobre 2023!” e Fagnani stupita, commenta: “lo stesso giorno? Era illuminata…”.

