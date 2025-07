ROMA (ITALPRESS) – Torna con la sua 34esima edizione “La Partita del Cuore 2025 La Rivincita”, il grande evento di sport, spettacolo e solidarietà. Trasmessa in diretta su RAI 1 il 15 luglio in prima serata con la radiocronaca su Radio Rai 2, dallo Stadio Gran Sasso d’Italia – Italo Acconcia, a L’Aquila, la Nazionale Cantanti sfiderà la Nazionale Politici.

La raccolta fondi sarà destinata al “Progetto Accoglienza”, realizzato congiuntamente dalla Fondazione Bambino Gesù e dalla Caritas Italiana, con lo scopo di sostenere materialmente le famiglie dei bambini ricoverati. Padrona di casa, dopo il successo dello scorso anno, Eleonora Daniele. Dal 10 al 22 luglio sarà disponibile il numero 45585 per sostenere il progetto.

“L’ospedale Bambino Gesù ha un grande sistema di accoglienza per i bambini che vengono anche da zone problematiche. I bambini malati non devono essere mai lasciati da soli. È un ospedale attento nella cura dei bambini, siamo un punto di riferimento in tutto il mondo”, ha detto Tiziano Onesti Presidente Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

"Noi come Caritas riceviamo tante richieste, da molte regioni del sud, per avere le cure necessarie per bambini", afferma Don Marco Pagniello, Direttore Caritas Italiana. "Siamo onorati di partecipare a questa iniziativa, opposizione e maggioranza governo insieme – afferma Alberto Barachini, sottosegretario all'Editoria – perché sono poche le occasioni in cui i cittadini ci vedono tutti insieme per la stessa causa. Questa è un'occasione per dimostrare che la politica è dalla parte dei cittadini, delle famiglie, dei bambini. Ci siamo impegnati tantissimo. Giochiamo con il cuore".

