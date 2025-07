COLOGNO MONZESE (ITALPRESS) – Informazione rafforzata in seconda serata, nuovi game show, fiction inedite e una linea editoriale centrata sulla contemporaneità e il pubblico familiare. Sono questi i cardini della stagione Mediaset 2025/2026 presentata ieri sera nel quartier generale di Cologno Monzese da Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente e amministratore delegato del gruppo.

“Canale 5 è una rete forte e solida, ma pensiamo sia giunto il momento di fare un lavoro più profondo: un progetto editoriale di evoluzione graduale, non una rivoluzione“, ha spiegato Berlusconi, annunciando cambiamenti significativi nell’ammiraglia del gruppo che darà molto più spazio all’informazione. Tra le novità in questo ambito c’è l’arrivo di Gianluigi Nuzzi al posto di Myrta Merlino a “Pomeriggio 5” che avrà una nuova formula. La seconda serata, poi, vedrà l’arrivo di Bianca Berlinguer con un programma d’inchiesta il venerdì, mentre il nuovo arrivato Federico Rampini racconterà l’attualità la domenica con “Risiko”. A queste si aggiunge lo “Speciale TG5” del sabato sera.

Novità nell’informazione anche su Rete 4 con Nicola Porro che proporrà ogni giorno alle 19 “Dieci minuti”, mentre in prima serata arriveranno “Giganti” con Toni Capuozzo e il nuovo arrivato Tommaso Labate, “Real Politik”, “un programma nuovo, serio, giornalistico. Vorrei una formula nuova, meno dibattito e più strutturata, anche con retroscena“, ha spiegato Berlusconi. Tra i cambi più rilevanti c’è quello relativo a “Striscia la notizia” che tornerà solo a novembre, per lasciare spazio a sperimentazione nell’access prime time. “Stiamo ragionando con Antonio su che tipo di edizione di Striscia fare. Con lui c’è un rapporto di grandissimo rispetto”, ha sottolineato Berlusconi, ribadendo l’importanza del marchio e la volontà di mantenerne la centralità. Tra le sperimentazioni c’è il ritorno de La ruota della fortuna con Gerry Scotti e una nuova edizione di “Avanti un altro” con Paolo Bonolis. Ma ci sono anche volti nuovi come quello di Max Giusti che, ha detto Berlusconi, “arriva a Mediaset con grande entusiasmo. Siamo convinti che possa essere una bella risorsa. Inizierà in access o preserale con un nuovo format, poi lo coinvolgeremo anche in prima serata con titoli in via di definizione”.

Tra questi alcuni dei nuovi progetti tra cui, probabilmente, il game show internazionale “Il club dell’1%”. Tra le novità un nuovo format con Pio e Amedeo; tre serate musicali del nuovo volto Mediaset Gigi D’Alessio con Vanessa Incontrada. Andrea Pucci porterà in primavera uno show teatrale scritto ad hoc per Canale 5 per poi avviarsi alla conduzione di prime serate. In preparazione anche il nuovo people show, “You – Lo spettacolo sei tu”, e un nuovo progetto kids. Non mancano le produzioni di intrattenimento: “This is me” avrà tre o quattro serate evento e andrà oltre “Amici”. Su Italia 1 spazio alla comicità con il nuovo “Zelig On” condotto da Paolo Ruffini e pensato anche come fucina di nuovi comici da portare su Canale 5 dove continuerà “Zelig”. In arrivo anche “Sarabanda Celebrity” e il true crime “Blackout” con Costanza Calabrese.

Sul fronte reality, bocciati La Talpa e The Couple (“Due brutti prodotti”, li ha definiti Berlusconi) arrivano due edizioni di “Grande Fratello”: in autunno con Simona Ventura, in primavera l’edizione Supervip con Alfonso Signorini. “L’edizione autunnale sarà non vip, durerà 100 giorni e punterà su storie vere. Vorremmo concorrenti con cui il pubblico possa affezionarsi. Ho usato il condizionale perché il format è di Endemol e dobbiamo essere d’accordo”, ha chiarito Berlusconi.

Il comparto fiction porterà 10 nuovi titoli: “Alex Bravo” con Marco Bocci, “Buongiorno mamma 3” con Raoul Bova, “A testa alta” con Sabrina Ferilli, “Una nuova vita” con Anna Valle, “Colpa dei sensi” con Gabriel Garko e Anna Safroncik, “Vanina” con Giusy Buscemi, “I Cesaroni” con Claudio Amendola, “Erica” con Vanessa Incontrada, “Viola come il mare 2” con Francesca Chillemi, “Il Don” (prete di periferia) che non ha ancora un interprete.

Non mancheranno gli eventi musicali affidati a Elisa, Elodie, Umberto Tozzi, Alessandra Amoroso. A questi si aggiungono “Una. Nessuna. Centomila” con Fiorella Mannoia e altre artisti, una serata per i 90 anni di Pavarotti con ospiti internazionali, e il “Concerto di Natale” con Il Volo che avrà anche altri 3 appuntamenti. “Il nostro modo di fare televisione commerciale non è solo basato sugli ascolti. Siamo anche editori, e la nostra visione è dare voce a tutti”, ha sottolineato Berlusconi concludendo: “Tante delle novità che arriveranno sono al 100% motivate dalla qualità editoriale”.

(ITALPRESS).