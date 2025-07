Mecna esce a sorpresa con il nuovo EP ‘Introspezione’

ROMA (ITALPRESS) – Mecna ha pubblicato a sorpresa il suo nuovo EP, “Introspezione“, che racchiude i brani piano e voce di cui l’artista aveva fornito un’anticipazione solo su Instagram durante i mesi scorsi.

“È un progetto nato di getto, istintivo e con brani brevi ma intensi. Qui la scrittura è come un flusso di coscienza continuo, ogni brano ha un tema diverso, ma sono tutti in una qualche maniera collegati. Non ci sono batterie, non ci sono ritornelli predominanti, non ci sono intro. Le canzoni sono libere dalle strutture canoniche”, ha raccontato Mecna.

L’EP è suonato e prodotto da Pierfrancesco Pasini e Fudasca, mentre i videoclip dei brani sono girati da registi diversi, a cui Mecna ha dato totale libertà creativa. “Sono tornato all’essenza di essere artista e all’esigenza totale per me di potermi esprimere liberamente, senza alcun tipo di ingerenze”, ha concluso.

