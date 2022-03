La ventilazione meccanica contro il Covid, un progetto nelle Marche

Grazie al ricambio dell'aria, gli impianti di Ventilazione meccanica controllata, installati nelle scuole, abbattono dell'80% il rischio di contagio Covid. Lo certifica uno studio condotto dalla Fondazione David Hume in collaborazione con la Regione Marche. "La qualità degli ambienti in cui vivono i nostri ragazzi - afferma il governatore marchigiano Francesco Acquaroli - sono fondamentali per contrastare non solo il Covid ma anche altre patologie respiratorie". mgg/gtr