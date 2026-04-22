Tg News – 22/4/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Nuovo attacco di Solovyov alla premier Meloni - Deficit-Pil, per l’Italia resta la procedura Ue - Hormuz, l’Iran sequestra due navi Msc, colpita una terza - Macron “Morto un secondo militare francese ferito in Libano” - A Catanzaro donna getta i figli dal balcone e poi si butta - Scoperta rete di neonazisti e antisemiti online - Numerose iniziative per la Giornata Mondiale della Terra - “Kenya: un grande Paese che guarda al futuro", MedOr e Luiss incontrano Ruto - Previsioni 3B Meteo 23 Aprile /gtr