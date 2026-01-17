Ventesimo giorno di proteste in Iran, 3.090 le vittime confermate

LONDRA (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – Nel ventesimo giorno di proteste in Iran sono 3.090 i morti confermati, 3.882 i casi in fase di revisione, 2.055 i feriti gravi e 22.123 gli arresti effettuati, nel mezzo di un blocco di internet a livello nazionale ormai alla sua seconda settimana dopo oltre 190 ore. Lo rende noto l’ong Human Rights Activists. Hrana ha lanciato un appello pubblico esortando cittadini, testimoni oculari e individui con accesso a documenti, immagini e video affidabili a partecipare alla documentazione indipendente delle proteste.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]