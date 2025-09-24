Venice Fashion Week, dal 20 al 26 ottobre torna la moda sartoriale e sostenibile

VENEZIA (ITALPRESS) – La più antica città del futuro pensa anche alla moda. Quella di domani. Fatta di attenzione alla sua produzione, alla durata e al suo fine vita; fatta di grande maestria artigianale e innovazione. Venezia, per una settimana, torna per la dodicesima volta capitale del fashion: uno sguardo al futuro attraverso la lente dell’etica e della sostenibilità.

Dal 20 al 26 ottobre 2025 sarà di nuovo Venice Fashion Week: sette giorni di eventi, sfilate, workshop e mostre dedicati alla moda consapevole in palazzi, atelier e spazi culturali della città. Tema: la Craft Economy. L’edizione autunnale della Venice Fashion Week è stata presentata questa mattina a Ca’ Farsetti, alla presenza dell’assessore al Turismo del Comune di Venezia Simone Venturini, al direttore di Vela Fabrizio D’Oria, insieme agli organizzatori dell’evento, Laura Scarpa e Lorenzo Cinotti, di Venezia da Vivere.

“La Venice Fashion Week si conferma un appuntamento di grande rilevanza per la nostra città ed è profondamente legata a Venezia e alla sua capacità di affrontare temi cruciali, non solo dell’attualità, ma anche del futuro – ha commentato Venturini – Raccontare la maestria artigiana, le creatività e le idee che si sviluppano nei laboratori e nelle botteghe della nostra città, significa scrivere ciò che saremo, ciò che indosseremo, ciò che sogneremo. Il desiderio, in fondo, è il filo conduttore degli eventi che animeranno alcuni dei luoghi più iconici di Venezia: il desiderio di un mondo più sostenibile, inclusivo, etico. Sono questa bellezza e questa simbiosi di talenti che raccontano la Venice Fashion Week da 12 anni, dando sempre più spazio alla voce delle giovani generazioni, pronte a raccogliere il seme delle nostre tradizioni condivise, per farlo germogliare nella Venezia di domani”.

Il direttore di Vela Frabrizio D’Oria ha posto l’accento sulle tante sfaccettature dell’artigianalità veneziana, sempre più protagonista dei grandi eventi della città: “Grazie alla Venice Fashion Week si creano connessioni preziose tra realtà diverse: dal mondo della moda alle numerose iniziative cittadine. In questo modo Venezia non è soltanto una vetrina, ma è essa stessa protagonista. L’evento si è ormai consolidato nel calendario cittadino e Vela lo sostiene con convinzione, anche in vista del ruolo sempre più centrale che la città sta assumendo nell’ambito dell’artigianato di qualità. Un percorso che trova conferma anche nell’imminente apertura della terza edizione del Salone dell’Alto Artigianato, all’Arsenale, in programma da giovedì 2 a domenica 5 ottobre”.

“Venezia si conferma un laboratorio internazionale che guarda al domani, nel segno dell’etica e della sostenibilità – ha esordito Laura Scarpa – Qui non presentiamo solo delle collezioni ma veicoliamo messaggi potenti, a contrastare un’industria, come il fast fashion, inquinante e non rispettoso, dell’ambiente e del lavoro. Attraverso la Venice Fashion Week vogliamo tornare proprio a parlare di rispetto”.

Sarà Palazzo Contarini Polignac ad aprire la Venice Fashion Week 2025, con la sfilata-performance Always in Venice by Alwaysupportalent. Tra gli eventi della settimana anche L’ambra del Baltico e la moda di Danzica, che sfileranno con il progetto internazionale La Via dell’Ambra. E prenderanno vita i mosaici di Fornace Orsoni sugli abiti-scultura di (Re)sources / (Hi)story / Project(ed) indossati dagli studenti della Kolding School of Design.

Cambia sede l’evento che celebra i nuovi brand consapevoli e i giovani designer, Le Mani Sapienti: le collezioni moda saranno presentate mercoledì 22 ottobre nei nuovi spazi di Galeries Bartoux, che porta l’arte all’ex Cinema Accademia. Qui anche l’incontro Quiet Luxury.

Venerdì 24 ottobre, ai Giardini Reali di Piazza San Marco, dibattito sul supporto alle nuove generazioni di creativi e artigiani con Sara Sozzani Maino – Creative Director di Fondazione Sozzani, Dries Van Noten, lo stilista belga che trasformerà Palazzo Pisani Moretta in un hub di creatività contemporanea tra arte e artigianato, il giornalista, scrittore e critico di moda Antonio Mancinelli e la Presidente di Venice Gardens Foundation Adele Re Rebaudengo.

Le mostre organizzate da Venice Fashion Week sono: I 150 anni di Tessitura Luigi Bevilacqua a Palazzo Venart Luxury Hotel e Venetian Glamour di Jacopo Ascari, a cura di Federico Poletti, a Ca’ Nani Mocenigo. Tornerà Atelier aperti nelle botteghe artigiane e negli spazi dell’arte, dove quest’anno si svolgeranno le Colazioni con i Designer. L’edizione 2025 vede il patrocinio di Comune di Venezia, Fondazione Cologni Mestieri d’Arte, Tavolo Veneto della Moda, Associazione Piazza San Marco e la partnership di Vela.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).