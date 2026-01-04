Venezuela, Trump avverte “Se Rodriguez non fa ciò che è giusto pagherà un prezzo molto alto”. E sulla Groenlandia “Ne abbiamo bisogno”

United States President Donald J Trump meets Prime Minister Giorgia Meloni of the Italian Republic in the Oval Office of the White House in Washington, DC, US, on Thursday, April 17, 2025. Credit: Chris Kleponis / Pool/Sipa USA

ROMA (ITALPRESS) – La nuova leader venezuelana Delcy Rodriguezse non fa ciò che è giusto, pagherà un prezzo molto alto, probabilmente più alto di quello di Maduro“. Lo dice in un’intervista a The Atlantic il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
Parlando del futuro del Venezuela, Trump ha evidenziato un netto allontanamento dalla sua precedente avversione per il cambio di regime, respingendo le preoccupazioni di molti nella sua base MAGA. “Sapete – afferma -, la ricostruzione e il cambio di regime, o come volete chiamarli, sono meglio di quello che avete adesso. Non potrebbe andare peggio“.

Abbiamo assolutamente bisogno della Groenlandia“, sottolinea inoltre Trump, descrivendo l’isola, che attualmente fa parte della Danimarca, come “circondata da navi russe e cinesi“.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

 

