ROMA (ITALPRESS) – La nuova leader venezuelana Delcy Rodriguez “se non fa ciò che è giusto, pagherà un prezzo molto alto, probabilmente più alto di quello di Maduro“. Lo dice in un’intervista a The Atlantic il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Parlando del futuro del Venezuela, Trump ha evidenziato un netto allontanamento dalla sua precedente avversione per il cambio di regime, respingendo le preoccupazioni di molti nella sua base MAGA. “Sapete – afferma -, la ricostruzione e il cambio di regime, o come volete chiamarli, sono meglio di quello che avete adesso. Non potrebbe andare peggio“.

“Abbiamo assolutamente bisogno della Groenlandia“, sottolinea inoltre Trump, descrivendo l’isola, che attualmente fa parte della Danimarca, come “circondata da navi russe e cinesi“.

