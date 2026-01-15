ROMA (ITALPRESS) – “Anche Luigi Gasperin è libero. Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l’ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere”. Lo annuncia sui social il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Nella notte è stato reso esecutivo l’ordine di scarcerazione che era già stato emesso ma non era ancora stato recepito da una delle amministrazioni venezuelane. Gasperin è provato ma in condizioni stabili. Ha annunciato che vorrebbe rimanere in Venezuela e tornare alla città di Maturín (Stato Monagas) dove si trova la sua azienda.

TRUMP “OTTIMA TELEFONATA CON RODRIGUEZ”

“Ho avuto un’ottima telefonata con la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez. Stiamo facendo enormi progressi, aiutando il Venezuela a stabilizzarsi e riprendersi. Sono stati affrontati molti argomenti, tra cui petrolio, minerali, commercio e, naturalmente, sicurezza nazionale. Questa partnership tra Stati Uniti d’America e Venezuela sarà spettacolare per tutti. Il Venezuela tornerà presto grande e prospero, forse più che mai”. Così sui social il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

– foto profilo X Antonio Tajani –

(ITALPRESS).