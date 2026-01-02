Venezuela, Maduro “Pronti a discutere con gli Usa per combattere il narcotraffico”

ROMA (ITALPRESS) – Il Venezuela è aperto a negoziare un accordo con gli Stati Uniti per combattere il narcotraffico. Lo ha dichiarato il presidente del Paese sudamericano, Nicolas Maduro.
Maduro ha ribadito che gli Usa vogliono imporre un cambio di governo in Venezuela e ottenere l’accesso alle sue vaste riserve petrolifere, attraverso la campagna di pressione iniziata con un massiccio schieramento militare nel Mare dei Caraibi ad agosto.
