Venezuela, Maduro minaccia la “lotta armata” se il Paese verrà attaccato

CARACAS (VENEZUELA) (ITALPRESS) – Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha detto che se il suo Paese venisse attaccato “entrerebbe in una fase di lotta armata”. Secondo Maduro, la Marina statunitense starebbe effettuando un dispiegamento militare nel Mar dei Caraibi, vicino alla costa venezuelana, con il pretesto di combattere il narcotraffico.

Il leader chavista ha sottolineato che il Venezuela è “ancora nella fase di lotta non armata, che è una fase politica, comunicativa e istituzionale”, ma, ha aggiunto, se “venisse attaccato, in qualche modo, passerebbe a una fase di lotta armata, pianificata e organizzata da tutto il popolo contro l’aggressione, sia locale, regionale o nazionale, in difesa della pace, dell’integrità territoriale, della sovranità e del nostro popolo”, ha aggiunto. Il popolo venezuelano è “pacifista”, ma “nessuno” verrà a “ridurlo in schiavitù, né oggi né mai”.

