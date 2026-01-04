WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nella serata italiana di sabato, l’aereo che trasportava il presidente venezuelano Nicolas Maduro è atterrato a New York, città americana dove verrà processato. Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, con ai polsi delle manette, è poi sceso, scortato dagli agenti dell’Fbi e della Dea, dalla scaletta dell’aereo. Maduro e la moglie sono stati trasferiti, a bordo di un elicottero, al quartier generale della Dea a Manhattan, e da lì al Metropolitan Detention Center di Brooklyn, il carcere federale che in passato ha già ospitato, tra gli altri, El Chapo Joaquin Guzman, signore della droga messicano.

TAJANI “LAVORIAMO PER LIBERAZIONE ITALIANI DETENUTI”

“Sto seguendo minuto per minuto l’evolversi della situazione e abbiamo invitato i nostri connazionali alla massima prudenza e stiamo lavorando anche per vedere cosa si può fare per la liberazione degli italiani detenuti, compreso il cooperante Trentini. Speriamo che con il cambio di regime e con l’andata via di Maduro si possa riuscire a riportarli a casa”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in collegamento telefonico con il TG2.

CONNETTIVITÀ INTERNET GRATUITA ATTRAVERSO STARLINK IN VENEZUELA

Starlink ha annunciato che il servizio internet satellitare broadband sarà fornito gratuitamente a tutti gli utenti in Venezuela fino al 3 febbraio 2026, garantendo connettività continua e affidabile. “Starlink fornisce da oggi un servizio di banda larga gratuito alla popolazione del Venezuela fino al 3 febbraio, garantendo connettività continua” si legge sull’account ufficiale di Starlink su X. Elon Musk ha immediatamente ripostato il messaggio aggiungendo: “A favore del popolo del Venezuela”, sottolineando il suo personale impegno a sostegno della popolazione venezuelana.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).