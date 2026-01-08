CARACAS (VENEZUELA) (ITALPRESS) – “Luigi Gasperin è stato liberato”. A riportarlo in esclusiva è il quotidiano “Libero”. Gasperin è un imprenditore italiano che era detenuto nelle carceri del Venezuela.

Il presidente del Parlamento del Venezuela, Jorge Rodriguez, nelle scorse ore aveva annunciato il rilascio di “un numero cospicuo” di cittadini detenuti, compresi stranieri. Si tratta di un gesto “di pace unilaterale”, secondo Rodriguez, non concordato con altre parti. Lo riferisce il quotidiano spagnolo El Pais. Rodriguez ha affermato che il numero totale delle persone sarà noto “nelle prossime ore” e ha ringraziato l’ex presidente spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero, il presidente brasiliano Lula Da Silva e il governo del Qatar per la loro mediazione.

Anche il cooperante italiano, Alberto Trentini, è fra i detenuti stranieri in Venezuela. Trentini si trova in carcere dal 15 novembre 2024.

LA FARNESINA: “PRESSIONE PER ACCELERARE LA LIBERAZIONE DEGLI ITALIANI”

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani è in riunione alla Farnesina, in contatto con l’Ambasciatore a Caracas, con la rete consolare in Venezuela e con esponenti della Chiesa e società civile per accelerare la liberazione dei cittadini italiani e per confermare le notizie sui primi rilasci. Lo riferisce la Farnesina in una nota. Il Ministro oltre al caso di Alberto Trentini sta facendo pressioni per la soluzione dei casi di tutti gli italiani detenuti. Al momento il Governo ha posto in essere azioni che possano garantire una soluzione favorevole per ogni singolo detenuto.

