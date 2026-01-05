Venezuela, Guterres “Preoccupato per il mancato rispetto delle norme del diritto internazionale”

di Stefano Vaccara

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, riguardo all’azione statunitense in Venezuela si è detto “profondamente preoccupato per il mancato rispetto delle norme del diritto internazionale”. L’intervento di Guterres è stato letto dalla Sottosegretaria Generale dell’Onu per gli Affari Politici e per il Peacebuilding, Rosemary DiCarlo, nel corso di una seduta straordinaria del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dedicata proprio agli avvenimenti in Venezuela.

Nel suo intervento, Guterres ha sottolineato che le dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump – che ha annunciato sui social media un’operazione militare “su larga scala” e ha affermato che Washington “gestirà” il Venezuela fino a una transizione politica – hanno già avuto “un impatto destabilizzante”. Il futuro immediato del Venezuela, ha aggiunto Guterres, “resta altamente incerto”. Il discorso letto da DiCarlo richiama al contesto politico precedente all’attacco: le elezioni presidenziali del luglio 2024, segnate da gravi irregolarità, la repressione dell’opposizione, gli arresti arbitrari e le violazioni dei diritti umani documentate dagli organismi delle Nazioni Unite. Ma sottolinea che “nulla giustifica l’uso della forza” al di fuori dei limiti stabiliti dal diritto internazionale.

Il messaggio centrale, pronunciato mentre la crisi è ancora in pieno svolgimento, è stato dunque che la Carta delle Nazioni Unite “vieta l’uso della forza contro l’integrità territoriale” e l’indipendenza politica di uno Stato. Guterres ha ribadito che il rispetto di questi principi non è facoltativo, ma essenziale per la pace e la sicurezza globale. L’Onu chiede ora massima moderazione e l’astensione da qualsiasi ulteriore escalation, con il ritorno, invece, a strumenti politici e diplomatici. “Esistono meccanismi internazionali per affrontare crimini, traffici illegali e violazioni dei diritti umani”, ha ribadito Guterres, “senza mettere a rischio la stabilità regionale e internazionale”.

