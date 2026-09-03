Venezia, Rooney e Kate Mara gemelle per Herzog “Esperienza unica”

VENEZIA (ITALPRESS) - Due sorelle che parlano con una sola voce, condividono i sogni, amano lo stesso uomo e sembrano muoversi nel mondo come se fossero una persona sola. È da questa anomalia, insieme comica e perturbante, che Werner Herzog costruisce “Bucking Fastard”, presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Kate e Rooney Mara interpretano Jean e Joan Holbrooke, gemelle inseparabili ispirate a una storia realmente accaduta. "Abbiamo scoperto, abbastanza rapidamente che, avendo una vita insieme e un'infanzia passata a giocare insieme - dice Rooney Mara - c'era semplicemente un mondo non detto tra di noi che non dovevamo sforzarci molto di creare. E' stata un'esperienza unica, è' successo tutto in modo abbastanza naturale". xr7/mgg/azn (video di Federica Polidoro)