Esce al cinema “Il Malloppo”, Forest “Abatantuono è il Jack Nicholson italiano”

MILANO (ITALPRESS) - MILANO (ITALPRESS) - E' uscito in circa 300 sale cinematografiche italiane il nuovo film "Il Malloppo", di Volfango De Biasi, prodotto da Vision Distribution e Tramp LTD, che vede tra i protagonisti, tra gli altri, Michele Foresta, in arte Mago Forest, Max Angioni e Diego Abatantuono. In un'intervista a Italpress, Forest e Angioni, volti noti della comicità in televisione, hanno svelato dettagli e "dietro le quinte" di una pellicola che unisce i toni della commedia, del giallo e della "romcom" (commedia romantica), arricchiti da un risvolto investigativo e goliardico. Grande protagonista del Film, anche il premio Oscar Diego Abatantuono, definito da Forest "il Jack Nicholson italiano" per la straordinaria naturalezza e la capacità di spaziare con disinvoltura dai ruoli comici a quelli drammatici. (ITALPRESS) trl/gsl