Venezia, Marc Jacobs “Con Sofia Coppola ritratto senza filtri”

VENEZIA (ITALPRESS) - Alla Mostra del Cinema è stato presentato il documentario che Sofia Coppola ha dedicato a Marc Jacobs, amico di lunga data e icona della moda internazionale. Un lavoro intimo, lontano dalle convenzioni del genere, che restituisce la personalità dello stilista attraverso uno sguardo diretto e personale. "È stato molto facile dire sì a Sofia. Mi sento a mio agio con lei e siamo amici da tanto tempo", ha raccontato Jacobs in conferenza stampa. "Non le ho chiesto nulla in particolare: mi sono semplicemente lasciato seguire nelle cose che facevo, aspettandomi di vedere non solo ciò che avrebbe registrato, ma anche quello che avrebbe colto del mio passato e delle mie ispirazioni». Il designer definisce il risultato «un bellissimo ritratto", capace di riportare alla memoria l’atmosfera degli anni Novanta, quando conobbe Coppola. "C’era una semplicità che era fantastica. Oggi il mondo è cambiato, spesso in modi spaventosi, ma resta importante ricordare che si può ritrovare quella sensazione di naturalezza". Jacobs ha scelto di mostrarsi senza filtri: "Ho deciso di essere molto onesto e aperto su aspetti che altri evitano. L’unico modo per non sentirmi sciocco è essere franco, aperto e sincero". La fiducia nell’amica regista è stata determinante: "Sapevo che non sarebbe stata un’intervista tradizionale alla Barbara Walters, con dettagli controversi o toni scandalistici. Non era questo il senso del progetto, e non mi sono mai sentito a disagio". "Volevo che fosse personale, ma mai invadente", ha spiegato Sofia Coppola, raccontando l’amico Marc Jacobs che nel documentario si offre con naturalezza in un ritratto intimo e tenero, capace però di aprirsi al pubblico, ai curiosi e agli appassionati di moda. xr7/mgg/azn (video di Federica Polidoro)