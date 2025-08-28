Venezia, Laszlo Nemes presenta Orphan “Storia molto personale”

VENEZIA (ITALPRESS) - Il film "Orphan" di Laszlo Nemes, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, è ambientato a Budapest nel 1957, un anno dopo il fallimento della Rivoluzione Ungherese. La pellicola segue la storia di un giovane ragazzo ebreo cresciuto dalla madre con la speranza che il padre, deportato nei campi di concentramento, tornerà presto. "Il mio film - spiega Nemes - racconta i traumi dell’Europa del XX secolo. È una storia molto personale, ma ciò che c’è dietro è enorme e continua ad avere ripercussioni fino ad oggi". xr7/mgg/gsl (video di Federica Polidoro)