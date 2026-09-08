Venezia, Casey Affleck torna alla regia con “Company”

VENEZIA (ITALPRESS) - Casey Affleck arriva al Lido per presentare Company, il suo terzo film da regista, in concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. «Le storie, in un certo senso, contribuiscono a plasmare la nostra identità - afferma -. Usiamo queste narrazioni, che diventano parte di ciò che siamo, non solo a livello individuale, ma anche nel corso del tempo, attraverso le generazioni e le culture. In questo film, una parte importante è rappresentata dal folklore". mgg/gsl (Video di Federica Polidoro)