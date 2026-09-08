CONI-Sisal, una partnership per supportare i progetti olimpici dell’Italia Team

ROMA (ITALPRESS) - Il ruolo dell’Italia tra le grandi nazioni dello sport rappresenta un patrimonio da preservare e rafforzare: per consolidare questo posizionamento servono investimenti, progettualità di lungo periodo e strumenti capaci di garantire continuità al sostegno del movimento olimpico e alla crescita di nuove generazioni di talenti. E' su questa base che si fonda la partnership tra Coni e Sisal a sostegno dei progetti olimpici dell’Italia Team, presentata nel corso di un evento a Roma. mec/fsc/azn