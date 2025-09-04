Venezia 82, il premio “Croce Rossa Italiana” è stato assegnato a “The voice of Hind Rajab”

VENEZIA (ITALPRESS) – Il Premio “Croce Rossa Italiana” alla 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è stato assegnato a “The voice of Hind Rajab”. La giuria, presieduta da Paolo Genovese, con Giulia Calenda, Federica Lucisano, Vittoria Puccini e Fabrizio Lucci, ha scelto di premiare la pellicola di Kaouther Ben Hania.

Il film, costruito intorno alla vera voce della bambina palestinese rimasta intrappolata a Gaza, ha conquistato la Giuria per la sua forza emotiva e il suo valore universale. Un’opera che riesce a trasformare la memoria di una tragedia individuale in un messaggio di umanità e di pace, restituendo centralità ai civili nelle guerre contemporanee e incarnando i principi fondamentali della Croce Rossa: umanità, imparzialità, neutralità.

La cerimonia di premiazione si terrà domani, 5 settembre alle ore 12:00, presso la Lounge Mastercard dell’Hotel Excelsior al Lido di Venezia. Il riconoscimento, realizzato dal maestro Marco Lodola, sarà consegnato dal Presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, alla presenza del Presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, durante un evento condotto da Piera Detassis, con la partecipazione della regista del film, Kaouther Ben Hania, del cast, di Istituzioni e personalità del mondo del cinema. Il Premio Croce Rossa Italiana è patrocinato da Ministero della Cultura, Ministero per lo Sport e i Giovani, Regione Veneto e Comune di Venezia, ha come Hosting partner Mastercard e come Mobility partner Italo.

