Modà, parte da Servigliano il tour estivo “La notte dei romantici in estate”

MILANO (ITALPRESS) – Prende il via oggi, sabato 20 giugno, dal Parco della Pace di Servigliano (FM) “La notte dei romantici in estate” il tour estivo 2026 dei Modà che riporterà la band sui palchi delle principali location italiane per otto appuntamenti esclusivi. Ad accompagnare la band in tutte le date sarà Bianca Atzei, special guest del tour e protagonista insieme ai MODÀ del singolo “Ti amo ma non posso dirlo”, brano pubblicato lo scorso dicembre che ha consolidato ulteriormente il legame artistico tra l’artista sarda e la band milanese.

Il tour, da sempre il momento in cui i Modà danno il meglio di sé, proseguirà poi a giugno con gli appuntamenti del 25 giugno alla Reggia di Caserta e del 30 giugno all’Inalpi Arena di Torino e a luglio il 5 a Villa Manin di Codroipo, il 10 alla Fiera del Levante di Bari e il 17 a Villa Bellini di Catania, prima delle ultime due tappe in programma il 22 luglio al Teatro al Castello di Roccella Jonica (RC) e il 24 luglio al Velodromo di Palermo.

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