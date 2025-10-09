Veneto, Zaia “Treni moderni e puntuali più di quelli giapponesI”

VENEZIA (ITALPRESS) - "Treni moderni e puntuali come, se non di più, di quelli giapponesi". Oggi a Mestre il presidente del Veneto Luca Zaia ha ricevuto a nome della Regione l'ultimo di 78 convogli di ultima generazione. "Non esiste che in treno salgano personaggi che aggrediscono i controllori. I treni sono sacri". Secondo il presidente del Veneto Luca ZAIA vanno inasprite le pene contro violenti e vandali nei treni. f29/trl/mca3