VENEZIA (ITALPRESS) – “Oggi è una giornata storica, nel segno di una leale collaborazione tra istituzioni dello Stato. L’accordo che firmiamo permetterà alle forze armate di Esercito, Marina e Areonautica, di viaggiare gratis, purchè in divisa, nei treni”. Così il presidente del Veneto Luca Zaia ha presentato l’accordo firmato oggi a Venezia. “Ricordo che il sistema ferroviario regionale conta 700 corse e 150 treni al giorno – ha proseguito Zaia -. Si tratta di una sperimentazione che durerà un anno e che partirà entro due settimane. Il costo dell’iniziativa sarà a carico della Regione. Siamo convinti che la presenza di militari in divisa abbia un’azione di deterrenza unica. I dati sulle aggressioni sui treni sono allarmanti e questo accordo è innovativo e speriamo che venga replicato altrove”. Il Generale Maurizio Riccò ha sottolineato l’importanza di un progetto che “rende utile il pendolarismo di chi indossa la divisa. In questo momento stiamo informando gli interessati, che dovranno compilare un modulo, con tutti i dati, compreso il numero di appartenenza militare, in attesa che sia pronta un’app ad hoc. I militari in caso di necessità opereranno in supporto al capotreno, ma in qualità di cittadini. L’operazione, a differenza di Strade Sicure, ha appunto carattere di deterrenza”. Ivan Aggazio, direttore regionale Veneto di Trenitalia. ha sottolineato: “Abbiamo accolto con piacere il forte impulso della Regione, che ha voluto mettere in campo questa iniziativa che va ad aumentare la percezione di sicurezza sui nostri treni.

E’ un ulteriore tassello che si aggiunge a un accordo di un anno fa, che prevede l’attivazione di un pulsante automatico del capotreno per avvisare le forze dell’ordine. Ricordo che siamo in una fase di rinnovamento della flotta che prevede anche la videosorveglianza a bordo”. Soddisfatta l’assessore regionale ai Trasporti Elisa De Berti: “Si tratta di un’iniziativa importante per permettere ai capotreno di lavorare più serenamente. Con Trenitalia siamo impegnati da anni, non facciamo sconti e stiamo lavorando al potenziamento infrastrutturale che rappresenta una grande sfida per i prossimi anni”.

-foto ufficio stampa Regione Veneto-

(ITALPRESS).

