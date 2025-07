VICENZA (ITALPRESS) – La Regione Veneto, con il Presidente Luca Zaia e l’Assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione dopo lo sversamento di Cloro avvenuto stamattina nella piscina del Centro Estivo di Via Giuriato a Vicenza. “L’Ulss Berica, che ringrazio per la tempestività e professionalità, ha subito attivato tutte le procedure necessarie e ci ha comunicato che le 15 persone coinvolte, trasportate al Pronto Soccorso del San Bortolo, non presentano sintomi significativi”, ha detto Zaia.

Il fatto è accaduto intorno alle 9, a seguito di uno sversamento di cloro nella vasca della piscina di via Giuriato, a Vicenza, presso un centro estivo. È stata allertata la Centrale Operativa del 118 che si è prontamente attivata inviando sul posto i mezzi di soccorso. Sono risultati intossicati 6 bambini di età compresa tra 7 e 10 anni e 9 adulti, nessuno dei quali presenta un quadro clinico preoccupante, evidenziando prevalentemente sintomi lievi di irritazione quali tosse e lacrimazione. In ogni caso in via precauzionale sono stati trattati sul posto e trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale di Vicenza. Sul luogo dell’incidente si sono immediatamente recati anche i tecnici dello Spisal per i rilievi di competenza.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).