Veneto, quattro campagne per vivere in sicurezza l’estate e le vacanze

VENEZIA (ITALPRESS) – Quattro campagne per vivere in sicurezza l’estate e le vacanze. Diverse, ma con un unico filo conduttore: quello di prendersi cura di sé stessi di fronte a pericoli che si possono evitare attraverso scelte che ci consentono di metterci in sicurezza. La Regione del Veneto, nel progetto Vivo Bene Veneto, campagna di comunicazione rivolta alla popolazione, incardinata nel Piano Regionale Prevenzione del Veneto per la diffusione di messaggi di salute, promuove l’estate in sicurezza con quattro campagne.

“Sono iniziative diverse, che hanno una matrice comune – dice l’Assessore alla Sanità Manuela Lanzarin – quella di promuovere tra la popolazione scelte e comportamenti corretti. Campagne che hanno un forte impatto e che ci coinvolgono tutti. Ad esempio, quella sulla Guida Sicura in questi giorni sta “girando” sugli autobus delle tratte costiere. Abbiamo cercato di dare la massima diffusione e di renderle, laddove possibili, virali, per aumentare la consapevolezza. Le campagne di Vivo Bene Veneto, curate dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, hanno quale matrice comune i corretti stili di vita: “Fai una pausa. Non rischiare quando guidi”, “Non bruciarti l’estate. Prendi solo il meglio del sole, proteggiti sempre”, “Attenzione Animali Pericolosi” e “I consigli di Salvo””.

Fai una pausa. Non rischiare quando guidi. La campagna è rivolta ai giovani alla guida: mettiti in auto con consapevolezza, evita comportamenti rischiosi, non metterti alla guida se sei stanco, non bere, non utilizzare il cellulare mentre sei al volante. È una campagna di contenuti e visiva, costruita appositamente per essere recepita da un pubblico di giovani: utilizza il loro linguaggio e privilegia le immagini che sono tipiche di questa fascia d’età. Un invito alla prudenza nella consapevolezza che in estate, sulle strade del Veneto, mediamente una persona ogni giorno perde la vita. Quest’anno la campagna “corre” anche sugli autobus, attraverso dei messaggi apposti sul retro dei mezzi, con particolare riguardo alle tratte costiere. Per approfondire: https://www.unaltrastrada.it/ Non bruciarti l’estate. Prendi solo il meglio del sole, proteggiti sempre. La campagna volta alla prevenzione del melanoma e di altri tumori e disturbi della pelle causati dall’esposizione ai raggi UV senza l’adeguata protezione solare, non solo al mare, ma anche in montagna e in città. I contenuti informativi, realizzati in collaborazione con la Dermatologia Pediatrica dell’Università degli Studi di Padova, ricordano tutte le azioni necessarie per mettere in sicurezza la nostra pelle, sfatando anche falsi miti sul tema. Anche per questo filone, si è pensato in modo particolare ai giovani e alle loro famiglie, dato che la maggior parte dei melanomi sono dovuti ad esposizione non corretta al sole sotto i 18 anni di età. Inoltre, nella nostra regione, in linea con i dati nazionali, il melanoma, nella fascia d’età 0-49 anni, è il 2° tumore per frequenza negli uomini ed il 3° nelle donne, con un aumento di incidenza registrato negli anni. Per approfondire: https://www.regione.veneto.it/web/sanita/esposizione-al-sole

Attenzione Animali Pericolosi. La campagna riguarda l’attenzione verso quegli animali (zecche, zanzare, pappataci…) che non solo ci danno fastidio, ma possono rappresentare un vero pericolo per la nostra salute, essendo potenzialmente veicoli di patologie anche gravi. La campagna ha l’obiettivo di rendere consapevoli circa i rischi che possono derivare dalle malattie trasmesse dai vettori, fornisce brevi consigli per prevenire i morsi delle zecche durante le gite in montagna e raccomandazioni circa le misure di prevenzione da adottare per i viaggi all’estero, soprattutto verso i paesi tropicali, dove c’è il rischio di malattie trasmesse dalle zanzare (come dengue, chikungunya o zika) o da altri insetti. Particolare attenzione alla Dengue, una malattia trasmessa dalle punture di zanzara, presente in molte destinazioni turistiche. I Paesi più colpiti sono quelli del Sud-est asiatico, del Pacifico occidentale, delle Americhe, dell’Africa e del Mediterraneo orientale. Conosciuta anche come “febbre spaccaossa”, causa febbre alta, importanti dolori muscolari e articolari, con possibili complicanze gravi. Per chi ha in programma un viaggio verso queste destinazioni, per vivere in serenità ogni momento, è importante ricordare che è consigliato: rivolgersi all’ambulatorio di medicina dei viaggi dell’Azienda ULSS per una consulenza, mettere in valigia un repellente antizanzare efficace, portare con sé un insetticida a base di permetrina da spruzzare sugli abiti. Per approfondire https://www.regione.veneto.it/web/sanita/arbovirosi

I consigli di Salvo. E’ la nuova campagna di prevenzione degli annegamenti realizzata dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con nove Regioni. Più della metà degli annegamenti delle piscine riguarda i bambini fino a 12 anni, e in generale delle circa 350 persone che muoiono ogni anno per questo motivo il 12% ha meno di 18 anni. Lo sottolinea il secondo rapporto dell’Osservatorio per lo sviluppo di una strategia nazionale di prevenzione degli annegamenti e incidenti in acque di balneazione, nell’ultimo report ISS. In occasione della sua prossima pubblicazione, e in previsione delle vacanze estive, periodo durante la quale si registra il picco di incidenti, l’Istituto ha lanciato insieme a 9 Regioni un video con i consigli per i genitori, che in molti casi commettono errori nella sorveglianza basandosi su false convinzioni. Durante la stagione estiva, è perciò fondamentale, per chi va al mare, al lago o in piscina seguire alcuni consigli per prevenire gli annegamenti. I principali sono stati raccolti in un video, realizzato in collaborazione con Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto e Sicilia in cui un pesciolino chiamato Salvo spiega ai genitori cosa fare per prevenire gli incidenti. Il video sarà diffuso sui canali social dell’Istituto e delle Regioni che hanno aderito, ed è a disposizione di chiunque voglia diffonderlo ulteriormente. Link video – I consigli di Salvo (https://www.youtube.com/watch?v=SLW5gAEYyLo) Link news sito Vivo Bene (https://vivobene.regione.veneto.it/w/i-consigli-di-salvo.-la-nuova -campagna-di-prevenzione-degli-annegamenti-realizzata-dall-istituto -superiore-di-sanit%C3%A0-in-collaborazione-con-nove-regioni) Playlist su youtube con i video: https://youtube.com/playlist?list=PLgM_2kncFTFzw3MBpSu3EQsMIIaN0aI8 3&si=Awxrgc1XwrsvjfC8

